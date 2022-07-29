29日在高雄市政府衛生局局長黃志中及民政局局長閻青智的見證，共同推動大高雄地區行動醫療系列活動，打造「行動高榮」的醫療關懷列車，到社區做醫療分流，使民眾可以就近接受醫療服務，降低到醫院被感染的風險，另外也帶來專業的預防保健服務，推廣社區民眾的健康識能認知。再者，對於檢查有異常狀況，也能提供後續的全人照護與治療，縮短大高雄地區醫療城鄉差距，帶來更完善的健康福祉。

自2019年3月起高雄榮總與日月光集團攜手合作，設計以無邊界醫院方式，落實健康識能推廣、關懷弱勢及照顧長者，並且利用高階「智能行動醫療巡迴車」來提供長照守護、高齡健康、老人健檢、骨質密度及肌少症檢測等多元化服務，以及即時回饋報告的雲端系統。這輛醫療巡迴車已行經高雄、屏東及台南共15個鄉鎮市的社區以及榮民之家，服務近萬人次。

今年將以更多元化的樂齡360全人照護為主軸，除了往年有智慧骨質疏鬆一條龍服務、三高早期篩檢，針對肌少症篩查及給予多種復健運動建議，今年更增加提供針對有甲狀腺病史或是脖子腫塊的頸部超音波檢查、中醫師問診體質分析提供相關飲食衛教及診療、推廣國健署長者健康整合式評估(ICOPE)等服務內容，讓偏遠地區長者也能享受到與市區一樣的醫療資源。

衛生局局長黃志中表示，高雄榮總在新冠肺炎期間提供民眾最完善的防疫與醫療照護，尤其第一線醫護人員，兼顧繁重的防疫工作下，仍然關懷偏遠地區民眾健康。也感謝在疫情期間，日月光集團仍不忘偏鄉民眾的健康，願意與高雄榮總再次合作，一同來響應高雄市政府推動的高齡友善及長照政策。

高雄榮總醫院副院長陳垚生表示，今年已是第三屆活動，共規畫11場次，從田寮開始，後續到美濃、茄萣、路竹、湖內、阿蓮、永安、大寮、梓官、杉林、內門等偏遠及郊區巡迴服務。會選擇第一場在田寮舉辦記者會，在於田寮是全高雄市老年人口比率最高之行政區，從田寮區出發，服務在地長者，更方便他們在地享同等級醫療。

日月光高雄廠副總周光春表示，以實踐以人為本的永續願景，用行動落實企業社會責任，長達三年持續與高榮跨界合作的醫療關懷列車，不斷投入資源高齡長者及偏鄉弱勢族群的就醫照護需求。今年特別謝謝高榮增加提供高階超音波檢查服務，利於更早階段進行診斷與評估，期許高榮與日月光的合作，能夠持續完善醫療車巡迴的服務功能，守護在地民眾健康，讓智慧醫療車運用雲端系統及科技加乘醫療綜效，讓醫療服務的觸角延伸到更多的角落。