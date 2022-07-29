新北市地政局今公布今年第1季住宅價格指數，新成屋指數114.69較前季上漲1.86％，持續反應整體原物料價格上漲、市場缺工、通貨膨脹等預期心理因素，台北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區指數分別為128.7、115.36、119.21及105.41，較上季分別上漲2.06％、2.03％、3.52％及0.87％，凸顯開發區有捷運、輕軌等利多題材，生活機能也日趨成熟，持續吸引人口遷入，穩定區域市場價格。

1月至3月的全市住宅價格指數分別為120.66、122.45、124.86，與上季相較呈現微幅上漲，而1至3月大樓及公寓指數，也較上季微幅上漲，漲幅介於0.38％至2.16％之間。

地政局分析，觀察8大區域1月至3月的走勢，各月份整體趨勢大致呈現1.5％以內的漲跌幅，以3月指數為例，板橋土城區、中和永和區、三重蘆洲區、新店區、樹三鶯區、淡水區指數分別為116.29、121.77、117.9、112.37、139.33及113.66，顯見各區域住宅市場因重大公共建設持續推動，吸引剛性需求買盤，帶動價格平穩上漲。

各捷運線包括板南線（板橋段）、板南線（土城段）、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線指數分別為109.5、117.81、114.3、113.16、108.11、118.27、109.19及109.23，相較前期波動在4％以內，因捷運站周邊區位交通條件良好，加上區域生活機能及各項產業發展帶動，價格具有支撐條件。