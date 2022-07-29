2020年紙風車劇團「巫頂環遊世界」曾到宜蘭演出，為宜蘭的大小朋友們帶來難忘愉快的親子之夜，而明(30日)晚間19時，即將首次在中興文化創意園區登場，Coming True即將成真火舞團演出的「火爾摩莎Firemosa」親子火舞劇！縣長林姿妙今(29日)特別在臉書分享相關活動訊息，也期待未來紙風車及所有台灣最棒的劇團，能在這裡為大家帶來更多演出，讓宜蘭的孩子可以持續欣賞更多的好戲。

林姿妙談到，這次「火爾摩莎Firemosa」親子火舞劇，將透過民俗技藝鼓陣與絢麗火舞表演，講述火焰公主與葡萄王子在Firemosa火焰之島的相遇歷程，歡迎大小朋友共同前來參與歡樂愉快的親子之夜。

此次演出地點為中興文化創意園區，林姿妙透露，中興文創園區是宜蘭重要的文創基地，也是非常適合大小展演的場地，期待未來紙風車及所有台灣最棒的劇團，能在這裡為大家帶來更多演出，讓宜蘭的孩子可以持續欣賞更多的好戲。

◎活動時間：111年7月30 日 (周六) 19:00~20:20

◎活動地點：中興文創園區停車場

◎園區地址：宜蘭縣五結鄉中正路二段6之8號