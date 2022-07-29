群聯(8299)今日舉辦法說會，第二季每股賺9.17元，執行長潘健成坦言，疫情封控、戰爭、通貨膨脹、以及消費者信心不足等因素，群聯庫存去化的時間將會延長。

群聯第二季合併營收為162.85億元，與去年同期相較成長2.4%，累計上半年營收達333.91億元，較去年同期成長近16%，創歷史同期新高；第二季毛利為49.47億元，累計上半年毛利為103.42億元，年成長達15%，刷新歷史同期新高。此外，第二季毛利率達30.37%，稅後淨利為18億元，EPS達9.17元。

相較去年同期相較，群聯第二季整體控制晶片總出貨量成長超過71%，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量成長將近6%。再者，全年累計至第二季之記憶體位元數(Total Bits)總出貨量成長將近3%，刷新歷史同期新高。

潘健成表示，近期因疫情封控、戰爭、通貨膨脹、以及消費者信心不足等因素，導致市場需求趨緩，全球各產業均面臨不等幅度的影響，包含NAND儲存市場也無法倖免；換言之，合理預估群聯庫存去化的時間將會延長。

全年宏觀經濟逆風，消費型電子市場首當其衝，潘健成強調，相較於同業，群聯受市場波動影響的幅度也較輕微；再者，群聯也將逆勢持續擴大研發投資，以利在景氣回溫時，再創營運高峰。

此外，群聯也於今日同步公布2022年上半年度的盈餘分配，每股預計配發10元。