華南金(2880)旗下華南銀行為了提供民眾便利的金融服務，將未成年人開立SnY數位帳戶結合國發會MyData平台資料傳輸機制，民眾只需經過身分驗證及同意授權，不須親自跑一趟戶政事務所申請戶籍謄本資料，只要備妥金融卡及身分證件並填寫相關資料即可輕鬆完成線上開戶申請，大幅提升民眾申辦金融服務的便利性，未來還會陸續結合MyData平台提供線上申辦信用卡。

民眾為了儲蓄或教育基金考量，常替自己的子女申辦數位帳戶，因其子女尚未成年，申辦時需額外提交「全戶戶籍謄本」，導致民眾須事先額外撥出時間親自至戶政單位申請，再於開戶流程中將「全戶戶籍謄本」上傳；有時則因光照不足、拍攝角度問題影響上傳文件品質，一來一往的補件程序更是讓民眾覺得好麻煩。華南銀行了解到這些流程斷點與消費者痛點，在SnY未成年線上開戶流程中連結MyData平台，讓民眾在上傳個人資料時多了一個選擇，民眾可透過MyData平台直接將「全戶戶籍資料」傳送給華南銀行，省去民眾需額外上傳的步驟，也能確保文件品質與資料的正確性。

過去民眾在透過MyData平台取得金融服務時皆須透過自然人憑證進行身分驗證，由於自然人憑證需要到戶政事務所申請，不像金融卡一樣人人都有，華南銀行不斷精進帶給民眾更便利的服務，除了現行自然人憑證驗證外，更為國內首家可提供金融卡身分驗證機制的銀行，民眾只需準備金融卡與讀卡機即可輕鬆完成身分驗證，給民眾更多更便利的驗證選擇。未來在信用卡及信貸線上申請服務上，除了目前現行的晶片金融卡驗證機制外，並將導入軟體憑證驗證機制，讓客戶不用插卡、不用額外提供財力證明資料，在手機上即可申辦完成，不用出門就可以享有華南銀行優質的金融服務。