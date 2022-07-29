美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）29日將率領國會團隊訪問亞洲，傳將有可能訪問台灣；新黨今天召開記者會表示，堅決反對裴洛西訪台，因新黨認為若裴洛西訪台將對美、陸、台三邊關係都百害而無一利。新黨主席吳成典也說，裴洛西若來台對外交或許有加分，但軍事上也將帶來風險，別人不要和平，新黨堅定要和平。

新黨主席吳成典表示，新黨非常反對裴洛西來台，因為她來百害而無一利，有可能引發戰爭，美陸台都受害。他也批評國民黨主席朱立倫宣稱歡迎裴洛西來，他或許認為外交上有加分，但他不知道軍事上這方面帶來的風險嗎？別人不要和平，但新黨堅定要和平。

新黨顧問李勝峯指出，台灣要用盡一切辦法創造和平的環境，避免兩岸開戰；但美國炒作之下讓台灣變成烏克蘭翻版，捲入戰火的可能性正在增加中。李勝峯指出，1997年美國眾議院議長金瑞契也訪台，當時沒有引發那麼大的疑慮，但如今裴洛西訪台，連拜登和許多美國人都有疑慮，就是因為美國拚命拱台灣與大陸對抗，讓如今的眾議院議長訪台風險升高，台灣不能把命運寄託在江河日下的美國。

民意調查基金會秘書長陳少甫說，民進黨是一個不負責任的執政黨，持續配合美國政客，屢屢置台灣於險境之中，但國民黨作為最大的在野黨，雖然自稱是藍軍，卻在裴洛西訪台的重大議題上默不吭聲，主席朱立倫自訪美以來，一直向民進黨靠攏。過去許多人投給國民黨，認為可確保兩岸和平，如今這樣的前提卻不存在了，就算朱立倫參選2024並獲勝，兩岸一樣將處於極高的風險之下。