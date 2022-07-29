近來半導體產業雜音不斷，全球最大的記憶體晶片生產國南韓備受衝擊，根據美國財經媒體報導，南韓6月晶片庫存年成長高達79.8%，創下近6年來最快增速，該國經濟前景也因此蒙上陰影。

報導指出，南韓統計廳周五公布，6月全國晶片庫存年成長79.8%，遠比5月的53.8%高，是2016年4月以來最大增幅，而且生產和出貨量同時趨緩，這顯示南韓最賺錢的半導體產業景氣正在降溫。回顧2016年4月，南韓晶片庫存暴增104.1%，導致國家出口也降至兩年低點。

值得注意的是，近期南韓多家科技業大廠紛紛提出示警，繼記憶體晶片公司SK海力士示警，下半年伺服器記憶體晶片的需求可能會放緩後，另一科技大廠三星也表示，下半年智慧手機和PC晶片需求將進一步減弱。

南韓經濟的最大動能是半導體，該國主要生產記憶體晶片，應用在各類產品包括智慧手機、筆記型電腦、汽車等，在南韓晶片庫存大幅增加之際，也讓市場對景氣有雜音，擔憂通膨、利率上升、消費者信心惡化以及俄烏戰爭可能不利全球經濟成長。