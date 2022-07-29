國外每公克賣50元，引入國內後轉手有30倍的暴利。（警方提供）

警方在李女住處查扣近800克的毒草。（警方提供）

檢警日前發現，國外有1款墨西哥鼠尾草，內含「沙維諾林A」興奮成分，國內毒蟲將之引進來台，宣稱效果如同大麻，北市刑大追查後，發現43歲李女2年多來，透過網路販售該種鼠尾草，不法獲利近2000萬元，日前在新北市板橋區將她逮捕，查扣近800公克的毒草，這也是全台首次查獲該款新興毒品。

北市刑大毒緝中心指出，墨西哥鼠尾草（Salvia divinorun）主要成分為「沙維諾林A」（Salvinorin A），是一種新興影響精神物質（NPS），施用者吸入後會產生短暫但強烈類似大麻、LSD或K他命的迷幻作用，經常施用恐導致精神障礙及精神分裂症狀。

之前鼠尾草並有被列管，因此不少毒販鑽漏洞從國外大批引入，檢警發現後與法務部開會諮商，已於今年7月4日，正式將該款毒草，以及「沙維諾林A」，一併增列為第三級毒品。

警方日前獲報，鼠尾草列管後，仍有賣家大肆在網路上登廣告販賣，每公克價格約在1500元，比大麻便宜，所以訂購者大有人在，經連月追查，日前鎖定李姓女子就是販售者，前往板橋李女住處逮人，現場另起獲墨西哥鼠尾草796.6公克、分裝袋204個及電子磅秤等證物。

警方檢視李女的拍賣紀錄，發現她已賣該毒著長達2年，而且生意興隆，光是在某平台的網拍帳號，交易紀錄竟然高達4000多筆，李從國外訂購價格為每公克50元台幣，轉手便以30倍的暴利出售，初估這幾年李至少獲利近2000萬元。

李女向警方供稱，當年鼠尾草沒有列管，她透過友人知道後，也開始向國外進貨、販售，日前聽人說4日開始已經列管，但她因為還有很多庫存，因此心存僥倖繼續販賣，沒想到警察就找上門，警方偵訊後，依毒品罪將她移送法辦。

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