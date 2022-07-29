工作產業怎麼選，是許多新鮮人苦惱的事情，網路創業家小船近日拍影片分享，再窮都不要去做這3種類的工作，否則恐會越混越慘，而這3種工作為需求正在減少的產業、薪水和晉升按照國家規定的行業以及會被AI取代掉的工作。其中許多人心目中的鐵飯碗「公務員」竟然也被點名。

網路創業家「小船」近日在YouTube上發布新影片說，再窮都不要去做這3類工作，否則恐讓自己越混越慘。第一種就是「需求正在減少的產業」，有些工作一開始的薪水很高，但產業前景不佳，未來難以生存。因此，大家找工作千萬不要只看工作崗位的薪水，而要先想想這份工作能帶給你什麼？10年後還能讓你安穩嗎？

小船表示，第二種就是「薪水和晉升按照國家規定的行業」，簡單來說就是公務員，由於公務員的薪資與晉升都是國家決定，也都比較制式化，基本上不會被炒魷魚，在這樣的狀態下工作，根本不會有任何積極性，也不會學到什麼技能，若未來想轉職，恐會發現自己身陷泥沼，成為一隻跳不出井底的青蛙。

小船接著說，第三種就是「會被AI取代掉的工作」，台灣某求職網曾經發布過一個報告說，10年後會有四分之一的工作被AI取代，首當其衝的就是流水線工人與服務業，其他像是銀行櫃台、記者、秘書、金融分析師、業務員、會計師等等也都有可能受影響。

小船最後也說，真正的安穩不是靠眼前的薪水，而是你的技能與經驗。她也強調，這次的分享並不是要說這3類工作不好，只是身邊從是相關類型產業的朋友都遭遇了被裁員的困境，因此她才想跟大家分享，希望大家能選擇職業時可以好好思考。