警方將蔡男及手下等9人依違反《組織犯罪條例》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄夏姓男子經營食品公司，並擁有食品加工廠，去年中42歲蔡姓角頭利用投資入股的方式，投資夏男公司並安插自家小弟於財務職位，利用職位之便偷匯走公司盈餘，再向夏男聲稱自己投資報酬不如預期，毆打後再強迫他簽下工廠讓渡書，將工廠占為己有，警方6月初獲報後，循線追查下14日將蔡男及小弟共9人逮捕，全案依《組織犯罪防制條例》、恐嚇罪、傷害罪移送高雄地檢署偵辦。

夏男在大寮區經營食品加工廠，平日在苓雅區公司上班。去年中經友人牽線認識蔡男，蔡男向夏男自稱有擄人、殺人等前科，有黑道經驗且財力雄厚，想投資工廠一起賺錢，夏男信以為真，便同意蔡男以入股方式投資。蔡男事後又將自己親信安排進入公司擔任財務等相關職位，利用職位之便匯走公司內的盈餘。

經過數次匯錢，蔡男今年4月間到公司找夏男，聲稱自己投資工廠後，工廠不賺錢沒拿到分紅，投資不如預期，便拿起酒瓶狠砸夏男的頭部，並同時用棍棒毆打，造成夏男頭、頸部撕裂傷送醫；5月間唆使小弟在新興區將夏男強押上車，並強迫他簽下工廠讓渡書，將價值千萬工廠以110萬元「賣給」蔡男。

夏男將工廠賣給蔡男後，6月中卻只收到蔡男15萬元的匯款，氣得向警方報案，高雄市刑事警察大隊獲報後隨即展開調查。

在調查期間，刑大查出蔡男與小弟等9人利用類似投資債務方式，恐嚇另外2名被害人，將對方軟禁，逼迫還錢才放人，其中有1名被害人向數位友人借錢湊齊100萬才遭放出；另1名則是簽下約50萬借據後放行。

高雄刑大循線追查下，於18日兵分多路分別在鼓山區內蔡男住所逮捕蔡男，也於三民區、鳳山區、仁武區及小港區等地，逮捕小弟等8人到案。訊後依違反《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送法辦。