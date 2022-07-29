新竹市29日新增551例確診個案，今年以來累積8萬4630例，居家照護者為3660人，居家隔離為1065人。

市府衛生局指出，竹市體育館施打站（公園路295號）提供滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗隨到隨打至今日17點即截止，下周暫無開站規畫。民眾若需注射COVID-19疫苗，可於各合約院所開診時段施打。

另外，為便於返國民眾居家檢疫3＋4申請變更隔離地點，若變更後之隔離地點為新竹市，請先簽具異動聲明書，並回傳至[email protected]：@732mmzzs，經審核同意後始得變更地點。

衛生局說明，3天居家檢疫及4天自主防疫仍以同一地點為原則，如有變更地點需求，應向自主防疫所在地衛生局提出申請，地點更換需符合1人1戶條件且僅以更換1次為限。

衛生局呼籲，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防新冠感染最有效的策略，暑假期間出門應隨時維持以上防疫好習慣，減少出入人潮密集場所、完整接種疫苗、積極配合各項防疫措施，維持防疫好習慣。