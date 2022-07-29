新竹縣YouBike2.06月底正式上路，縣府在1個月內，將竹北原本35個站點、270輛車，增設15站至50站點、400輛車，提前達標完成竹北市50站點的建置。（邱立雅攝）

竹北市35座YouBike2.0啟用一個月後累積使用人數突破5萬人次，周轉率達到6轉以上，本月已完成另外15座站點會勘，29日正式全數啟用，較契約目標提早5個月達標。為鼓勵民眾多使用共享單車，7月底前推出租借前30分鐘免費，8月起至年底，前30分鐘半價優惠。新竹縣府規畫未來持續在新豐、湖口及竹東增設站點，完善全縣共享單車網路。

新竹縣YouBike2.0今年6月底正式上路，縣府根據民眾反饋意見，在短短一個月內，將竹北原本35個站點、270輛車，增設15站至50站點、400輛車，提前達標完成竹北市50站點的建置。楊文科表示，本次15站啟用站點主要為住宅區，站點包含兒7公園、文信爬蟲兩棲公園、新崙公園、百老匯影城及新竹地方法院等。

微笑單車公司董事長劉麗珠說，縣府交旅處與微笑單車公司在108天完成50個站點建置，可說是十分不容易，首先要與各地里長、民代到各站點會勘，從規畫、設計到設置，都需要時間，這次快馬加鞭提前完成，為的就是要盡速給鄉親更完善的服務。

為鼓勵民眾多使用共享運具，縣府持續推出大新竹騎乘補助方案，到7月31日騎前半小時免費，8月1日至年底前半小時只要5元。縣府也正規畫明年在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉共新建置50站，提供350輛車。

交旅處長游志祥說明，騎YouBike好康多多，只要在大新竹地區各站點租借YouBike 2.0，每騎5次即獲得1次的抽獎機會，將有機會抽到Switch主機、遠東百貨禮券及YouBike 2.0紀念一卡通等。

另外，縣府也推出與竹縣約會的12件事，即日起至10月31日止，完成每個階段任務將有不同獎勵。12件任務包含騎乘YouBike照片、參加卡司雲集的義民之夜、秋遊星夜季活動或與縣內知名指定景點拍照等，完成1件可抽竹縣初戀約會獎，包含皮皮獅柿子杯墊加巧虎水壺。完成6件則可抽竹縣微甜約會獎，獎品有皮皮獅抱枕， 12件事都完成的有機會把最大獎iPhone13手機帶回家。