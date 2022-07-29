法國巴黎銀行(BNP Paribas)周五公布第二季獲利優於預期；雖然目前經濟出現放緩，但該行壞帳提列的費用有所下降，業務維持活躍，特別是在投資銀行部門。

該法國最大上市銀行表示，上季淨利年增9.1%，為31.8億歐元(約32.5億美元)，而分析師之間流傳的非正式預測為27.0億歐元。

營收增加8.5%，為127.8億歐元，增幅高於營業費用的增加7.6%，為77.2億歐元。

為因應貸款損失而預留的資金，風險成本來到7.89億歐元，比預期的要低上1.0億歐元。

各個業務部門營收都出現成長，零售銀行所在的部門成長11.1%，投資銀行部門也增長10.6%。

在固定收入、貨幣和大宗商品交易部門的營收也成長14.8%，股市交易的營收則成長16.1%。

法巴股價今年以來已下跌26.5%，表現遜色於歐股的銀行股指數下跌22%。

歐洲各大銀行本周陸續發布財報，多數出現令人驚訝的好成績。德意志銀行第二季獲利大增51%；但瑞銀公布上季獲利低於預期，主要是財富管理業務表現不佳。