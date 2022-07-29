今天在大聯盟場上馬林魚以7：6險勝紅人，雖然他們贏球，但比賽剛開始就出現重大意外，先發左投卡斯坦諾(Daniel Castano)遭打者104英哩強襲球直擊頭部，他當場掩面跪地，看起來非常痛苦，隨後隊友教練都陸續上投手丘關切，下場檢查發現有瘀傷、輕微腦震盪，目前電腦斷層掃描無其他異狀，不過仍要繼續觀察。

Daniel Castano takes a line drive off the head. pic.twitter.com/tJmZ2I16oq — Baseball GIFs (@gifs_baseball) July 28, 2022

卡斯坦諾首局面對紅人索拉諾(Donovan Solano)，對方敲出104英哩投手前強襲球，卡斯坦諾閃避不及直接被擊中頭部，球彈到三壘被接殺，而當下所有人都被這幕給嚇壞了，卡斯坦諾痛到跪地不起，連擊出球的索拉諾都蹲在地上，看來相當懊惱，擔架、救援車也在外面待命，後來卡斯坦諾自行起身離場，索拉諾才趕緊上前關注。

之後經檢查卡斯坦諾頭部有瘀傷、輕微腦震盪，雖然暫時無大礙仍須觀察，畢竟是傷在最要命的頭部，對此雙方教練也都相當擔心，馬林魚教頭麥汀利(Don Mattingly)說：「當下最擔心是嚴重傷害，但還好，結果是比較好的情況。」紅人教頭貝爾(David Bell)也表示自己很緊張，看到他能自行下場才鬆了口氣。

CT scan came back normal for Daniel Castano after a 104 mph comebacker caught the brim of his cap before his forehead. #Marlins pic.twitter.com/2WqhQisvxB — Christina De Nicola (@CDeNicola13) July 28, 2022

卡斯坦諾今年27歲，在2016年被紅雀選上，2020年被送到馬林魚展開大聯盟生涯，首次亮相是當年的8月，生涯至今出賽22場，拿下2勝7敗自責分率3.89成績，有45次三振，本季為球隊出賽10場有7場先發，貢獻1勝3敗自責分率4.04。今天他恢復意識一度想投下去，發現手上染血才驚覺不妙，並說：「很感謝有上帝保護我。」