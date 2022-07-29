前新竹市長林智堅台大碩士論文涉抄襲學長余正煌論文，因林堅持原創，余為自清，委託律師發出聲明指控林才是抄襲。前保訓會委員桂宏誠今在臉書表示，余是擔心論文若被認定抄襲，將影響升遷與學籍才拚了。但余陣營人士說，只是要澄清是非。

國民黨台北市青工總會長滿志剛了解後指出，余正煌並未特別思考桂宏誠所指的這些事情，因為余的碩士論文本來就他自己寫的，所以余敢去台大說明，認為對就是對，錯就是錯，他在意的是非，而且這件事已經把余原本平靜生活打亂。

滿志剛表示，對余正煌而言，整起事件這從頭到尾就是學術問題，余也從未想要涉入政治，所以才不願出來發言，只是把資料給台大、跟台大說明後，發一篇聲明向社會交代，原希望外界不要再打擾他，只是對方一直拋球，才再由律師回應。

桂宏誠說，調查員唸學位必定報准帶職，抄襲舞弊影響執法形象甚鉅，據聞余正煌如被認定抄襲，調查局可能記1大過，一段時間沒升職機會，接下來博士生資格要被撤銷，學分費補助、公假、考績等人事權益也要被撤銷或追回，只有拚了。

滿志剛回應，桂宏誠講的是一般狀態分析，就像若碩士學位被撤銷，本來就沒有考博士班資格。但滿也澄清，余正煌是一般生，每學期學費約23000元，就是自己繳，沒有領取補助。