本土疫情趨緩，但每天仍有上萬例確診個案，其中不乏需使用口服抗病毒藥物的民眾，但有基層藥局反映，本月中收到「抗病毒口服藥賠償處理程序」，但執行業務獎金都還沒撥付就先談罰則。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，該規定並非針對藥局，雖有規定在，如果是不可抗力因素，當然不會罰。

基層藥師質疑，根據抗病毒口服藥賠償處理程序，若保管不當或損壞、未依規定使用，賠償費用比藥物成本還要高，且藥局執行業務獎金都還沒撥付，就先談罰則，讓人心寒，更傳出有基層藥局因此選擇退場。

王必勝對此回應，指揮中心有職責和義務對於防疫物資做出管理辦法，包括藥物、疫苗等，這並非針對藥局，也包括醫療院所、病人如果遺失藥品要怎麼處理，都有訂定相關規定。他強調，雖然有規定，但如果是不可抗力因素，當然不會罰，會從寬認定；至於獎金部分，會盡快發放。

另外有醫護人員抱怨，近期收到防疫獎勵金，竟然只有67元。王必勝回應，醫護人員獎勵或津貼，皆依照相關指引發放至各醫療院所，再由院所以內部規則做公平分配，就此個案也在了解中，是否有發放錯誤或切帳、補發情形。