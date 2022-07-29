YouTuber咪妃懷孕已10個月，即將進入生產倒數，日前她趁著機會拍攝了孕婦寫真，並透露成品「很厲害」，從曬出的照片中，可以看到咪妃身著一襲夢幻禮服，胸前的I字深溝似乎都快掉出來，讓網友大讚美到如同仙女下凡。

咪妃27日更新IG貼文，孕期剩下幾週就畢業的她，趁著產前去拍了孕婦寫真，並在貼文中神秘透露成品「很厲害」。由於近期炎炎夏日，室外高溫難忍，因此咪妃選擇在棚內完成拍攝。

而從咪妃曬出的照片中，只見她身穿一襲華麗的灰藍色禮服，除了露出香肩美背以外，V型領口更是讓她胸前的I字深溝若隱若現，下擺的蓬蓬裙則是懷胎十月的孕肚，讓她在鏡頭前看起來如同夢幻逸品般優雅。

網友看到照片後也紛紛留言誇讚咪妃「美麗媽咪」、「好仙喔！現在有超大波波了」、「這個妝超美的」，更有網友打趣地問道「平價寫真vs 奢華寫真」，咪妃也好笑的回覆「這個應該是奢華寫真。」