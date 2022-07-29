47歲曾姓男子、48歲趙姓女子頭、手部受傷，送醫治療傷勢已無大礙。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

日前頻傳工安意外的桃園市觀音區台電大潭電廠，昨日下午驚傳工人大亂鬥。據悉，2群不同包商、彼此不熟悉的工人午休吃便當時，其中一人彈菸灰不慎彈進他人便當盒裡，隨即爆發衝突，過程中造成1男1女受傷送醫，警方已通知相關人士到案說明，釐清事發經過。

警方初步了解，昨日下午1時許，大潭電廠工地內2個工班在午休時，因有人抽菸彈菸灰，不慎彈進另一個工班的工人便當內，對方身旁2名工人見狀，起身欲毆打彈菸者，雙方立刻爆發口角、肢體衝突，過程中還有人就地取材，拿起地上的榔頭攻擊，2派人馬上演大亂鬥。

警方接獲通報後趕赴現場，滋事人潮已散去，整起事件造成47歲曾姓男子、48歲趙姓女子頭、手部受傷，2人意識清楚傷勢無大礙，觀音消防分隊將他們送醫治療，後續警方將通知相關工人到案說明，釐清事發經過。

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