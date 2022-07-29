1名網友於臉書轉發1段網傳11秒影片，畫面中可見，1輛轎車右轉時不慎撞上闖紅燈的機車，女騎士與後座乘客雙雙噴飛，乘客於空中翻了180度後重重落地，影片一出，引起網友們熱烈討論：「抱歉雖然很痛… 但是我笑了」、「飛天小女警又一次守護我們的村莊」、「阿娘威，妹子的尾椎一定痛死了」。

原PO於臉書社團《爆廢公社》以「天降妹子」轉傳1段影片，台北市北投區大度路三段、關渡路口，1名汽車駕駛右轉時疑似因為汽車後照鏡死角，不慎撞上旁邊闖紅燈的女騎士，後座身穿黑色熱褲的女乘客遭撞後在空中翻滾180度，再重重摔落前方柏油路，隨身物品也散落滿地，原PO不禁分文直呼：「妹子這下摔得不輕，她爸應該會揍爆這男的」。

短短11秒影片曝光後，網友們紛紛留言：「抱歉雖然很痛…但是我笑了」、「飛天小女警又一次守護我們的村莊」、「沒先扶車60分」、「還好人沒什麼事」、「這應該汽車駕駛會被開一條應注意而未注意」、「那個轉彎車不用看看後照鏡一下嘛」、「阿娘威，妹子的尾椎一定痛死了」、「脖子沒摔斷，真的算運氣好」、「這體操技能頗高」。

也有人憤怒表示：「轉彎沒看嗎」、「汽車道底下有右轉標線，先看完在噴好不好」、「這路口本身有兩個紅綠燈指示，一個是給下橋用，一個是給橋下用，基本上如果有認真看燈號和別闖紅燈的話，根本不會撞上，影片中是機車闖紅燈」。