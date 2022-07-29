嫌犯承攬大陸賭博網站的客服及網頁設計等業務。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

38歲徐姓女子，以科技公司名義在網路招募員工，藏身在北市信義區及大安區高級商辦，非法成立跨境博弈網站，提供大陸賭客線上操作百家樂、撲克牌、21點、拉霸機及各式運動賽事等賭博遊戲，刑事局將徐嫌等53人查緝到案，查扣1095萬多元，估計兩年來投注金額高達800億元。

台北地檢署檢察官詹騏瑋先前接獲情資，指3家科技公司涉嫌經營跨境網路博弈網站，指揮刑事局偵查第二大隊追查發現這些公司藏身在信義區及大安區高級商辦，非法成立跨境博弈網站的文字客服部門，並協助賭博資金進出。

專案小組長期蒐證，發現3家公司都是同一集團，分工細膩，徐嫌在網路招募員工，再轉介至38歲黃姓女子的公司，從事「新葡京」、「米高梅」、「澳門威尼斯人」及「至尊體育」等博弈網站的文字客服，負責解決賭博網站賭客詢問的問題。黃嫌每月收取300多萬元，承攬博弈網站客服及網頁設計變更業務，賭客大多是大陸民眾。

專案小組日前至信義區及大安區等9處同步執行搜索拘提，查獲徐、黃等53人到案，現場查扣現金707萬5026元、裁定扣押388萬4691元、美金2241元、筆電56台、主機15台、手機53支、公司資料7批、員工薪資表2批、存摺43本、出入金教學及行動網卡等贓證物，初步檢視該博弈集團2年內投注金額高達人民幣200億元、約台幣800多億元，會員2萬多名。全案詢後，以賭博及洗錢等罪嫌送辦。