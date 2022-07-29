群聯(8299)今日舉辦法說會，庫存問題成為目前半導體法說必考題，執行長潘健成直言，銷貨天數增加導致庫存升高，市場已經變成「Under Demand」的狀況，未來幾個月市場可否回到正常的消費水準，是關注焦點，現在也只能期望耶誕節有一波需求反彈。

針對半導體業最關切的庫存水位問題，潘健成表示，群群其實自去年第四季開始，為了因應2022年預估逾700億元的營收規模，故當時就計畫要將庫存水位增加到240億元，整體庫存進度也符合預期，但今年2月、3月因戰爭、通膨等負面因素、導致市場動能減緩，銷貨天數增加導致庫存升高，市場已經變成「Under Demand」的狀況，故群聯開始針對庫存做調整，當然，下半年期待庫存可以逐步下降。

潘健成表示，未來幾個月市場可否回到正常的消費水準，是現在密切關注的，希望耶誕節需求有一波反彈，以及明年各NAND廠若有減產動作的話，則有利於產業回溫。

儘管當下產業逆風，潘健成表示，群聯在研發領域將持續下去，到明年第二季末都會持續擴充人才，長線目標還是在2025年要在FLASH全球市場中佔有6%的消耗量，現在3%多一點，毛利率區間為27%正負3個百分點。

另外，群聯7月中時決議買回庫藏股，預計買回1萬張，最高買回價格為325元，潘健成強調，庫藏股絕對不是支撐股價，而是當股價在不合理的低水位時，就要買回來獎酬員工，此舉有利長期發展有足夠籌碼。