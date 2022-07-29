下周國際新聞事件

08/01 周一 南韓七月貿易收支

日本七月Jibun銀行製造業PMI終值

南韓七月標普全球製造業PMI

歐元區七月標普全球製造業PMI

美國七月標普全球製造業PMI

美國七月ISM製造業PMI

08/02 周二 南韓七月通膨

澳洲央行利率決議

加拿大七月標普全球製造業PMI

美國六月職缺報告

業績報告：超微、PayPal、吉利德、Uber

08/03 周三 API原油庫存

澳洲七月標普全球綜合PMI

日本七月Jibun銀行綜合/服務業PMI

德國六月貿易收支

歐元區七月標普全球綜合/服務業PMI

歐元區六月零售銷售

美國七月標普全球綜合/服務業PMI

美國七月ISM非製造業PMI

美國六月工廠訂單

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：莫德納、任天堂

08/04 周四 巴西央行利率決議

德國六月工廠訂單

英國央行利率決議

美國六月貿易收支

美國(初次)請領失業救濟人數

業績報告：高盛、豐田

08/05 周五 印度央行利率決議

德國六月工業生產

加拿大七月失業率

美國七月失業率

美國七月非農就業報告

業績報告：Naver

美股連2日上漲 台股早盤大漲逾百點
名家觀點》張家棟：印太防長會議搞不成軍事排華布局
裴洛西計劃訪台 葛來儀憂美中衝突建議延期
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