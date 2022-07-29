下周國際新聞事件
08/01 周一 南韓七月貿易收支
日本七月Jibun銀行製造業PMI終值
南韓七月標普全球製造業PMI
歐元區七月標普全球製造業PMI
美國七月標普全球製造業PMI
美國七月ISM製造業PMI
08/02 周二 南韓七月通膨
澳洲央行利率決議
加拿大七月標普全球製造業PMI
美國六月職缺報告
業績報告：超微、PayPal、吉利德、Uber
08/03 周三 API原油庫存
澳洲七月標普全球綜合PMI
日本七月Jibun銀行綜合/服務業PMI
德國六月貿易收支
歐元區七月標普全球綜合/服務業PMI
歐元區六月零售銷售
美國七月標普全球綜合/服務業PMI
美國七月ISM非製造業PMI
美國六月工廠訂單
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：莫德納、任天堂
08/04 周四 巴西央行利率決議
德國六月工廠訂單
英國央行利率決議
美國六月貿易收支
美國(初次)請領失業救濟人數
業績報告：高盛、豐田
08/05 周五 印度央行利率決議
德國六月工業生產
加拿大七月失業率
美國七月失業率
美國七月非農就業報告
業績報告：Naver
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