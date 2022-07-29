頂新油品案，前董事長魏應充部分犯行遭判刑確定，入獄執行後去年初出監，最高法院針對發回更審部分，駁回上訴，魏應充得易科罰金部分判刑4年4月，不得易科罰金部分判刑4年10月，全案定讞，已通知檢方啟動防逃機制。

纏訟多時的頂新油品案，2019年最高法院判決魏應充因違反食安法等罪，有26罪判決定讞，其中19罪可易科罰金，另7罪刑度從有期徒刑7月到1年6月不等，合計判刑5年9月，另犯45罪發回台中高分院更審。

台中高分院更一審認定，魏應充販賣假冒食品等39罪成立，6次犯行無罪。有罪部分，19罪得易科罰金，應執行4年4月徒刑，以新台幣1000元折算1日；20罪不得易科罰金部分，應執行有期徒刑4年10月，上訴後，最高法院駁回。

魏應充先前因味全混油案，被依詐欺取財罪判刑2年入獄後假釋出獄，後來頂新及味全混油確定部分，法官裁定合併執行4年8月，魏應充2020年1月8日入獄，去年1月19日出監至今。檢方將再向法院聲請定執行期，由法官裁定魏應充須再執行多久刑期。

頂新油品魏應充判刑確定入獄出監最高法院檢方啟動防逃機制