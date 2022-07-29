台南市長黃偉哲準備台南限定眾神保佑組合箱，為各國小將加油。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

第6屆U12世界盃棒球錦標賽今天起在台南亞太棒球訓練中心開打，市長黃偉哲準備台南古蹟限定商品「眾神保佑組合箱」送給各國小將，此外，為鼓勵民眾踴躍進場為中華小將加油，左鎮化石園區也結合U12賽事推出專屬應援優惠。

睽違3年，「2021第6屆U12世界盃棒球錦標賽」今天起展開為期10天賽事， 黃偉哲表示，這次是疫情後，台灣首度迎來這麼盛大的國際賽事，來自世界11支國家代表隊包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非的選手齊聚台南。

身為東道主，他也幫小球員準備好吃且有哏的台南古蹟限定商品，集結了成功洋芋片、媽祖賜福（泡芙）等零食，希望讓小球員除了獲得眾神加持，也感受台南人的熱情歡迎與加油。

除此之外，南市府還特別邀請這次參賽隊伍中的義大利、日本、墨西哥、南非、美國的駐台大使錄製影片，與黃偉哲一同為U12世界盃棒球錦標賽加油。

為了鼓勵全國民眾走進球場為為中華小將加油，左鎮化石園區結合U12賽事推出專屬應援優惠，民眾只要在今年9月30日前持本屆賽事票根至左鎮化石園區，即可享全票7折優惠。