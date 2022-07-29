謝國樑認為，現行基隆市已有不少學校有了特色專班，進一步強化升級，會讓學子更有競爭力。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長參選人謝國樑29日上午，延續日前的教育政策，再拋出「強化國中特色專班」政策，希望藉此提升孩子的專長學科能力，並且在學校跟家長有意願的前提下，評估鬆綁法規，讓學校可以「延伸學習」，強化基隆國中學生未來在銜接高中時的競爭力。

謝國樑在直播中表示，大多數學生會選擇家附近的國中就學，目前多數學校皆以常態分班，並採取特色社團進行專長發展。但他認為這對提升孩子競爭力的成效有限。為了提升基隆整體競爭力，並提供學生更多就學的選擇，增加特色資優班對整體教育來說，仍是不可或缺的一部分。

謝國樑也列舉出二信、銘傳國中的數理班及體育班，武崙國中的數理班、中正國中的民俗體育班為例，並表示也有部分的國中發展出音樂、技藝的資優班。他認為，將學校的特色更加升級，提升專長學科的能力，讓基隆的國中生能夠在銜接高中擁有更高的競爭力，近一步發展各校之間的「獨特性」與「專業性」。

謝國樑指出，現行的法令不允許學校進行課後的「延伸學習」，因此學生課後常奔波往返學校與補習班之間，這不僅消耗孩子的體力與時間，也衍生出後續交通接送的問題。因此未來將會思考，在學校跟家長有意願的前提下，評估鬆綁法規，讓學校可以「延伸學習」，提供孩子和家長有更多元的選擇。

謝國樑強調，基隆地處北北基生活圈，但是教育資源卻不如雙北來的豐沛，為增進基隆學子的競爭力，必須由中等教育做起，藉此到承上啟下的作用。他希望與市民一起攜手提升並改善基隆的教育環境，一起改變基隆，一起讓基隆變的更好。