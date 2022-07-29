告五人將參與音樂節演出。（愛之日常音樂節提供）

曹雅雯將參與音樂節演出。（愛之日常音樂節提供）

「愛之日常音樂節」10月15日在北流登場，同樣以下午戶外場、晚上室內場「一日雙場」模式舉辦，將迎來多位金曲音樂人領銜主演，其中首次受邀的金曲台語歌后曹雅雯將擔任晚上場重量級嘉賓之一，將與2次出席的鐵肺歌姬戴愛玲同台尬嗓，此外，同樣也是首次出席的告五人則將以搖滾K歌唱響北流；而下午場則由金曲台語歌王許富凱領軍，偕同金曲新人壞特？te、曾入圍金曲新人的團體「理想混蛋」，以及新生代潛力新人楊士弘、張牧喬攜手獻聲，日夜場卡司堪稱「金光閃閃」。

上一屆以特別嘉賓身分出席愛之日常音樂節的許富凱今年「連莊」力挺，過往對於公益活動總是義不容辭的他在百忙中特別排出檔期參加，早在去年就留好檔期的他笑說：「很佩服郭子老師致力公益的精神，以音樂傳遞愛，以音樂牽起愛，能讓大家感受到滿滿的愛，能夠受邀很榮幸，無論怎麼忙也要參加！」透過音樂給大家力量的許富凱對於本屆主題「唯愛無懼，唯愛無敵」很有感，常在社群上跟粉絲互動的他透露曾有粉絲因為生活困境想結束生命而跟他訴說心聲，結果因為聽到他唱的〈決心〉這首歌而重拾堅持下去的動力；更有罹癌的歌迷表示聽了許富凱的歌後深受鼓勵而度過化療時期，讓許富凱得知後都深受感動，也更加相信音樂所帶來的愛能戰勝一切。

曹雅雯首次受邀出席愛之日常音樂節，早在去年就把檔期HOLD住留下的她笑說：「這次能參加真的可以說是『如願以償』，因為有老師跟過往許多參與歌手的努力及推動，讓這一切漸漸看到曙光，很開心能夠參與成為為愛發聲的一份子。」正忙著籌備新專輯的曹雅雯坦言遇到「卡關」，也成了近期最大的煩惱之一，自嘲「心情有點不美麗」的她苦笑說：「因為疫情影響，讓我更珍惜身邊的家人朋友，也因此最近很常返鄉陪爸媽，不過太常陪他們去玩跟吃東西聊天，結果就是『『會犯懶』。」一想到專輯還沒做好就自動收心的她，透露下張作品將與台灣經典故事及歌曲有關。