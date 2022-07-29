一名張姓高一生考試總是吊車尾，即便排滿補習、家教，成績都不見改善，他抱怨晚上睡覺「很難呼吸」，以致於上課沒精神，父母於是帶他到亞大附醫就醫，檢查後竟發現肥厚下鼻甲幾乎完全阻塞呼吸道，縫隙僅約0.1公分，所幸手術切除後，讓他呼吸頓時暢通無比，更笑說「以後可以考100分了」。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主任田輝勣表示，近來出現上述症狀的年輕患者越來越多，原因除了本身遺傳過敏體質之外，也與整天待在冷氣房、少運動以及愛吃高油脂、高熱量食物有關，尤其台灣罹患過敏性鼻炎的國小學童約佔2成，一旦症狀未改善，就會開始引起鼻阻塞症狀，日後嚴重影響生活品質。

張姓同學除睡不好外，每次跟朋友約打球，他也特別容易喘，不得不用嘴巴呼吸，但往往越呼吸，喉嚨就越乾，讓他十分難受。田輝勣指出，經內視鏡檢查，赫然發現患者鼻腔的呼吸道已經被肥厚的下鼻甲黏膜「堵住」，縫隙僅剩0.1公分左右，建議採用「多層次微創鼻甲手術」剪除過度肥厚的鼻甲，約5至7天傷口即可癒合。

田輝勣指出，為了處理因肥厚性鼻炎而產生過量的黏膜下組織，會在下鼻甲最前端或後端部位採用微創動力切割刀，同時在術後容易復發的位置，則使用溫控射頻或是冷觸汽化消融手術加強，盡可能保留鼻部粘膜，藉此完整保留鼻部正常味覺或嗅覺的生理功能，又能夠大幅改善患者鼻部阻塞的不適感。