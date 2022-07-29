台北市勞動局長陳信瑜疑涉嫌用特別費核銷買紅酒、假日用餐逛誠品等，勞動局卻在議員索資時不予回應，遭到數位議員質疑，也遭檢舉洩漏勞檢資料，29日議會組成的跨黨派專案小組，就特別費及議員索資等問題，討論適用制度，專案小組表示，將在8月9日把結論送交大會。

為調查陳信瑜疑似涉嫌用特別費核銷買紅酒、涉嫌行政不中立、違法失職等，台北市議會5月11日由9名議員組跨黨派專案小組，調查範圍包含北市府行政不中立、濫用行政資源、官員備詢回答不實等，也針對公務資料洩密、政務官特別費使用、拒絕提供議會索取資料等問題多加研議。

陳信瑜29日赴專案小組會議時，國台語交錯回覆問題讓在場議員質疑是政治操作，她則表示，我跟市長已做好口頭請辭，也會完成自己的責任，她會繼續留下來配合調查，會捍衛自己的聲譽，偵訊結束後也有跟柯市長報平安，「我不是個聖人，也願意承認有些行政錯誤」，且目前監察院調查報告已結束。

台北市議員周威佑表示，議員要特別費明細，勞動局一率不給，特別費是否屬於政府資料這很明確，像陳局長宴請府外人士，給名字不方便的話，時間人次應該可以交待，重點在市政府討論明細內容，把私人名字省去，是比較沒有問題的。

台北市議員鍾沛君批評，聽到陳局長要捍衛清白，會好像沒什麼好開的，才剛20萬交保的人，至今有瑕疵部分卻沒有聽到一句道歉，3個月前若如實答覆索資，就不需要成立跨黨派小組，但藉此也讓議會建立長遠制度，市府能誠實面對議會，「若還有陳信瑜們，能在長遠的制度下一一現形。」

專案小組成立3個月後資料須送交大會報告，「調查市府及勞動局涉嫌行政不中立、違法失職等事宜專案小組」也決議，針對市府官員在議員索取資料及答詢時說謊、拒答等狀況，市府要研訂內部懲處規定，專案小組將在8月9日把討論結論及規定送交大會。