印度最近選出第一位來自原住民部落的女性總統，而在印度推展多年的台灣華語文獎學金，今年也剛好首次頒發給了兩位來自印度東北地區的原住民部落女學生。

台灣提供給印度學生的獎學金名額為各駐外單位轄區最多。根據中華民國駐印度代表處教育組的資料，本年度有48名學生獲得教育部台灣獎學金，男女比例為1.45比1；66名學生獲得華語文獎學金，男女比例為1比2.64。

今年雖然已經提高報名門檻，但台灣獎學金仍有200名申請者，華語文獎學金則有150人申請。

台灣華語文獎學金今年首次頒給印度東北地區原住民學生，她們是來自那加（Naga）部落的紀珠（Arentsungla Kichu）和來自卡爾畢（Karbi）部落的特隆畢（Mamoni Teronpi）。

兩人均就讀於阿薩姆鮑思高大學（Assam Don Bosco University），駐印度代表處教育組去年12月在這裏舉辦了東北地區的首次華語文能力測驗。

阿薩姆鮑思高大學同時也是印度東北地區唯一設有台灣教育中心的高等學府，紀珠和特隆畢在台教中心密集學習華語，逐漸對台灣產生興趣，進而申請本年度的獎學金，預定將在下學期開學時前赴台灣學習華語。

紀珠向中央社記者表示，台灣的夜市和美食很有名，下飛機後希望馬上去品嚐雞排和珍珠奶茶。

從未到過台灣的紀珠，對教材中講到的台灣文化及慶典嚮往已久，也從友人口中得知台灣風景優美、人民友善，因此很期待赴台。她說，赴台深造是「最佳」選擇，希望將來應用所學，透過商業及教育來提升部落的狀況。

駐印度代表處教育組組長陳立穎表示，紀珠和特隆畢的獲獎給當地部落原住民帶來很大的鼓舞。

陳立穎日前以視訊方式為台灣獎學金與華語文獎學金受獎生舉辦行前說明會，除向受獎生致賀之外，也告知赴台就學應注意事項，以及回答有關電話卡、飲食、住宿、語言、校園、交通規則以及應預備的生活費等等問題。

駐印度代表處領務組人員也在說明會上，詳細解說了申請簽證所需文件及程序，希望讓申請過程比以往更加順利迅速，減少往返補件的時間。

本年度獲頒台灣獎學金和台灣華語文獎學金的印度學生，預定於9月陸續啟程赴台。（編輯：高照芬）1110729