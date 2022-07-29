東吳大學法學院兼任副教授陳妙芬，在台大任教時2015年評鑑未獲通過沒被續聘，她針對《台灣大學法律學院教師評鑑辦法施行細則》聲請釋憲，主張該細則限制教師工作權，未符正當法律程序之要求，憲法法庭審理後判決合憲。

陳妙芬是德國哥廷根大學法學碩士及法學博士、哲學博士候選人，日本北海道大學訪問學人，她也曾擔任任台大人口與性別研究中心「婦女與性別研究組」召集人，教學及研究專長為法哲學及歐陸法制史等。

陳女表示，她原為台大法律學院助理教授，在2005年通過升等為副教授 ，並先後通過二次教師評鑑，她準備後續升等而致力於寫作專書，並擔任2007年到2010年學術單位行政職，依規定在通過評鑑後5年申請評鑑，但在2011年評鑑未獲通過，2013年接受覆評。

法律學院重啟覆評程序後，在2015年1月7日決議陳女未通過覆評，她經校申訴、教育部再申訴等救濟未果後，向行政法院提起行政訴訟敗訴確定後，聲請釋憲，憲法法庭審理後，認為相關細則符合比例原則，判決合憲。