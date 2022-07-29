台南市遊蕩犬收容空間有限，市府已編列2500萬元經費，計畫興建收容設施緊急收容浪犬。（洪榮志攝）

近年來台南市傳出多起流浪犬傷人事件，引發社會大眾關注。市府為此編列2500萬元經費，明年將興建收容設施緊急收容浪犬，初步評估希望利用台61線、台84線及台86線等高架快速道路下方的空間緊急收容。市議會國民黨團更建議，應該多管齊下控管源頭，並成立賠償基金，才能徹底解決問題。

市議會定期會今天進行「本市遊蕩犬貓問題對策與收容安置作為」專案報告，農業局長李建裕率動保處長吳名彬等人到會報告。與會議員對於台南市流浪犬數量居高不下，且頻傳人犬衝突事件，要求農業局拿出解決對策。

國民黨團認為，市府推出「零安樂死」政策，卻沒有配套措施，導致遊蕩犬貓數量劇增，還不斷發生追車、追人，甚至咬死人的嚴重公安問題，只有控管源頭，實施嚴格的家戶普查，強制飼主須到公所登記犬貓身分證明，並訂定犬貓救助補償自治條例，由市府編列預算成立賠償基金，且歡迎愛狗、愛貓人士樂捐等多管齊下，才能創造雙贏。

李建裕指出，根據農委會全國遊蕩犬隻調查，台南市的浪犬數量逐年遞減，從2015年的2萬4000多隻、2018年2萬2000多隻，降至2020年1萬9000多隻。明年市府已編列2500萬元計畫興建緊急收容所，並請各區公所盤點轄內適合的場地，還將優先收容北門、學甲、七股區等區的浪犬。

吳名彬也說，經初步評估發現，台61線、台84線及86線等高架快速道路下方，因遠離社區較為合適，但因涉及土地使用合法性問題，市府交通局已函請交通部公路總局，在快速道路興辦交通事業計畫中的橋下區域，增訂遊蕩犬收容等相關內容；另請民政局及各區公所協助，盡速完成全市家犬普查，並增購矯正器1700支，以減少狗追人的現象。

最後，主席黃麗招做成4點決議：請市府編列經費，優先擴建改善現有收容所，並增加開發新的收容所，以增加收容量；請市府動員跨局室人力加速普查犬貓，並植入晶片納管，未來還應制定飼養犬貓的自治條例，強制建立身分管理；盡速盤點各區合適地點，提供捕捉流浪犬緊急安置之用；公私協力提高絕育成效，市府應增加足夠人力，並整合各局處及各公所資源，共同解決流浪犬貓造成的社會問題。