6個月到5歲幼兒疫苗上周開打，不少家長觀望之餘，也遇到孩子常規預防接種和新冠疫苗接種時程「撞期」問題。醫師提醒，新冠疫苗和其他疫苗可在「同一時間不同部位」施打，可避免延誤施打時程，也可以節省家長往返時間。

馬偕兒童醫院醫務部主任紀鑫說明，兒童莫德納疫苗每次劑量為0.2ml，2歲以下施打部位為大腿前外側、2歲以上為非慣用手的上臂三角肌，接種後不需按揉；兒童接種後不良反應與成人差異不大，多數為接種部位紅腫痛，可透過適度冰敷改善。

幼兒莫德納疫苗開打約1周，指揮中心統計，0到5歲幼兒莫德納疫苗昨（28）接種6730人次，累計接種7萬1774人次，接種率為8.9％。

紀鑫提醒，根據兒童健康手冊，6個月至5歲階段正是常規疫苗接種較密集的期間，常規疫苗與新冠疫苗可於同時間、不同部位接種，也可以間隔任何時間接種；如確診新冠肺炎，3個月內不建議施打新冠疫苗，但經醫師評估身體狀況良好之下，不影響其他常規疫苗。

除了每年秋冬季節建議接種流感疫苗外，6個月到5歲兒童常規預防接種還包括：滿6個月的五合一、B型肝炎疫苗；滿1歲的水痘、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗；滿1歲至1歲3個月的13價肺炎鏈球菌、A型肝炎疫苗；滿1歲3個月的日本腦炎疫苗；滿1歲6個月的五合一疫苗；滿1歲6個月至1歲9個月的A型肝炎疫苗；滿2歲3個月的日本腦炎疫苗。

另指揮中心統計，5到11歲兒童第1劑接種率75.8％，由於由於該年齡層約有25.1％於最近3個月確診，第2劑接種率僅42.4％。