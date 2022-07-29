高齡照顧一直是新北市政府的重大政策，為了讓新北市的長者獲得更完善的社區照顧，市府迄今已完成64家日間照顧(公共托老)中心，其中板橋、汐止、中和並於今天正式開幕。以達成安居樂業、在地老化願景，讓新北成為幸福城市。

新北市板橋、汐止、中和公共托老中心今天聯合開幕。圖/新北市政府提供

新北市板橋、汐止、中和公共托老中心今天聯合開幕。圖/新北市政府提供

「板橋玩學樂園、中和康齡家美、汐止幸扶日照」，新北市長侯友宜說，除提供基本個別化專業跨領域之日常照顧外，還在照顧中融合了旅遊元素並帶入現代科技理念提供智能化照護管理，隨時掌握長輩健康狀況，日常課程活動提供長輩自主選課，多樣化的學習能夠更有趣的參與其中。

侯市長也化身為「友誼照服員」， 協助長輩完成攀岩復健運動、打地鼠遊戲闖關、穿戴護具體驗智能運動設施訓練手眼協調活動筋骨；侯友宜指出，台灣人口老化快速，新北市老年人口尤為全台之冠，平均每月增加近3000人。據衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，然健康平均餘命72.3歲，有長達8年處於失能或失智狀態，通常由家人肩負照顧責任。不僅個人沒有生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政極大壓力。正因為情勢嚴峻，更須要嚴肅面對，讓老人家在自己最熟悉的社區養老。

衛生局長陳潤秋表示，未來將持續透過公私協力方式在114年完成百家社區長照機構之願景，並持續連結醫療專業團隊投入照顧網絡建置，推動周延且高可近性的醫養設施，以期在115年超高齡社會來臨時，完善整體社區照顧模式，用心守護新北市每位長者，並讓長者能夠在地安老。

新北市政府於110年底提前達標完成60家日間照顧(公共托老)中心，在今年4月完成第61家，並接續今天(29日)完成第62-64家日間照顧(公共托老)中心。