新竹縣29日舉辦111學年度高中及國中、小學新卸任校長交接典禮，由縣長楊文科主持、布達，當天共有33名連任、新任校長。楊文科除了感謝4名退休校長在杏壇的付出，勉勵在場所有的校長都能莫忘初衷，讓竹縣的教育水準更上層樓。

除新卸任校長交接，今年退休校長有照門國中校長饒忠韻、瑞峰國小校長張銀瓶、仁愛國中校長詹培莉以及勝利國中校長黃增新退休。楊文科表示，4名退休校長對教育界貢獻了30、40年時間，除了表達感謝，也希望他們能退而不休，持續對竹縣教育提出建言。

饒忠韻深耕教育31年，期間擔任輔導團自然團副召集人、補救教學到校諮詢輔導委員及教師專業發展評鑑教學輔導教師，在照門國中服務期間，為了讓學生能藉音樂陶冶藝術氣息，於2017年成立國樂團，並在2018年至2021年連續4年榮獲新竹縣學生音樂比賽絲竹室內樂合奏優等，以及在2018年、2019年及2021年榮獲全國音樂比賽室內絲竹合奏國中B組優等。

張銀瓶深耕教育33年，曾任秀巒國小及瑞峰國小等校校長，長期在偏鄉學校照顧學子。在瑞峰國小期間常常帶孩子投入食農教育課程與活動，並推動自主學習，辦理露營、爬山和樹攀等多項戶外教育活動，更以身作則實際參與挑戰，讓她不只是校長，更像奶奶、像媽媽、像朋友，甚至像家人。

詹培莉深耕教育32年，曾擔任二重國中及仁愛國中等校校長，期間擔任國中課程督學、本縣國教輔導團國語文副召集人及本縣教學卓越觀察員，在二重國中服務期間全力監督興建教學暨辦公大樓，建全教學制度及環境。她也深耕藝文與語文教育，多次獲得新竹縣音樂比賽及語文競賽團體獎優等，並代表新竹縣參加全國賽，於2022年全國音樂比賽榮獲特優佳績。

黃增新深耕教育41年，曾擔任精華國中、竹北國中、仁愛國中、成功國中及勝利國中籌備處等校校長，擔任輔導校長多年，竹縣幾乎半數以上現任國中校長，曾接受他的指導與培訓，他更榮獲2011年教育部師鐸獎及2019年教育部友善校園傑出行政人員獎殊榮。

楊文科期許所有校長都能扮演承先啟後的角色，一棒接一棒，讓學校更蓬勃發展。楊文科也大讚竹縣的校長都非常優秀，在他們的努力之下，能感受到竹縣的教育風氣愈來愈不同，相信未來能夠再發光發亮。

教育局表示，今年共有連任校長11名、新任校長22名，由松林國小校長陳智華領誓完成宣誓，並在主計處長黃文琦監交下，完成新、卸任校長印信交接。

連任校長名單如下：

芎林國中校長徐俊銘、鳳岡國中校長徐永明、尖石國中校長彭清宏、松林國小校長陳智華、田寮國小校長王賢、山崎國小校長鄭陳宏、尖石國小校長陳智明、桃山國小校長蘇美娟、清水國小校長鄭嘉勝、雙溪國小校長温芳蘭、石磊國小校長楊絮捷。

新任校長名單如下：

六家高中校長江月媚、竹北國中校長陳美君、仁愛國中校長劉安倫、勝利國中校長王淑蘭、二重國中校長徐華助、竹東國中校長廖雪華、照門國中校長葉乃毓、北埔國中校長巫季烈、梅花國小校長葉惠雯、中興國小校長吳明珠、竹仁國小校長葉若蘭、長安國小校長張小萍、福龍國小校長王恭志、文山國小校長彭源正、竹東國小校長陳聖源、瑞興國小校長胡定凡、和興國小校長陳麗卿、大肚國小校長陳昶澤、峨眉國小校長彭煥章、五峰國小校長朱陳國智、瑞峰國小校長何崧瑀、新光國小校長張蓉峻。