民進黨新竹市長參選人沈慧虹社群節目「慧虹的認真散步」，第二集28日上線，以「米粉寮 聊米粉」為題，介紹「米粉寮」前世今生，以及米粉寮三大姓、米粉守護神與米粉製程，還分享3個在地小知識，讓網友大讚「新竹米粉好吃」、「公道三路有感到爆炸」。

「慧虹的認真散步」第二集，沈慧虹騎乘YouBike2.0推薦獨家米粉寮旅遊路線，沿途介紹新竹「新華米粉廠」、「南興米粉廠」，也從切米粉、批米粉、曬米粉完整體驗米粉製程，米粉的高Q度也讓她直呼「很不好切」。

沈慧虹說，做米粉很辛苦，必須清晨開始在高溫中製作，經過「三分日曬七分風」，用堅韌的精神做出堅韌的口感。

影片中，沈慧虹品嚐米粉寮研發的第一款沖泡式米粉，也介紹米粉寮三大姓「郭、陳、鄭」，以郭為最大姓。

熟悉在地知識的沈慧虹前往郭家祖厝時也說，郭姓子孫家中如有神明廳，必定供奉廣澤尊王，是在地的習俗與特色。另，她也前往在地信仰中心青南宮，參拜米粉寮的守護神靈安尊王。

此外，行經公道三時，沈慧虹介紹公道三路名由來，源自「公園綠道計畫」，在新竹有五條公道路，分別是公道一（三民路）、公道二（經國路）、公道三（銜接竹光路）、公道四（武陵路）、與公道五。

最後，沈慧虹也說，希望大家以後不只吃米粉，也可以到米粉寮了解米粉的前世今生。網友紛紛留言，「新竹的米粉超好吃，頂港有名聲，下港蓋出名！」、「泡米粉，好想吃看看！」也敲碗之後介紹新竹特色的摃丸。