蘋果於周四（28日）盤後發布第三財季（截至6月25日）財報，集團合併營收年增2%，約為830億美元，優於市場預期，並創下同期歷史新高。每股盈餘年減8%，為1.20美元，亦超出市場預期。該消費電子巨頭表示，零組件短缺問題正在緩解且iPhone手機需求仍然穩健，看好營收將加速成長。其他的法說會內容如下：

●財務長Luca Maestri表示，儘管經營環境充滿挑戰，但我們6月季度的業績持續展現出我們有效管理業務的能力。我們6月季度營收創下同期新高，而我們在每個地區和產品類別的活躍設備裝機數都創下歷史新高。在該季，我們的營運現金流達到近230億美元，我們以買回股票和發放股利等方式返還股東超過280億美元，並繼續投資我們的長期成長計畫。

●執行長庫克表示，第三財季業績優於預期，總體而言，雖然出現一些疲軟的跡象，但我們預期9月季度（第四財季）營收將加速成長。

●儘管全球宏觀經濟指標正在惡化，但財務長Maestri表示，蘋果最大收入來源iPhone手機的需求並沒有放緩。庫克表示，上季iPhone成功吸走了Android用戶，iPhone新用戶實現2位數增長。iPhone第三財季（截至6月25日）營收年增約3%，為406.7億美元，優於市場預估的383.3億美元。相較之下，根據Canalys Research調查，今年4～6月季度，全球智慧手機市場下滑9%。Canalys分析師Runar Bjorhovde表示，由此看來，蘋果具有一定的強韌性（robustness），比起許多競爭對手，其受到的影響較小。

●庫克表示，Mac電腦和iPad平板營收下滑，主要受到供應鏈吃緊和美元走強影響。

●蘋果表示，旗下服務事業的付費訂閱用戶達到8.6億個，較前一季的8.25億個成長。

●財務長Maestri表示，經濟放緩正在影響廣告、配件與家居產品的銷售，他稱這些事業單位是「弱勢族群」，但「還好我們擁有非常廣泛的產品組合，所以我們知道能度過挑戰」。

●財務長Maestri表示，零件短缺將繼續影響Mac和iPad銷售，但這個影響正在緩解，蘋果預估零組件短缺的衝擊將在本季進一步減弱。

●投資人擔心如果因通膨和利率升高而延後採買的現象超乎預期，蘋果也可能會像其競爭對手一樣囤積賣不出去的平板和個人電腦。庫克表示，在測試需求方面，除非你有貨能賣，否則你無法真正測試需求。「上一季，我們的供應嚴重短缺，以至於我們估算的是我們認為的需求，但這只是一個估算」。

●蘋果表示，匯率波動使第三財季營收少掉3%，對本季營收的衝擊可能達到6%。

●回應有關於蘋果將放緩招聘並縮減部分項目支出的傳聞，庫克表示，我們確實在成本結構中看到通膨的影響，在物流、薪資和一些矽組件等方面都能看到通膨的存在，而我們仍在招聘，但在這方面我們會採取較謹慎的做法。庫克並表示，儘管蘋果也受到通膨影響，但仍將繼續投資。

●有關於蘋果是否可能收購影片串流媒體巨頭網飛（Netflix），庫克表示，蘋果不排除任何收購大型公司的可能性，但蘋果從不為了買而買或為了美化營收而買，絕對不會在沒有策略規畫的情況下進行收購。華爾街認為蘋果這些年來最嚴重的錯誤就是沒有買下網飛。