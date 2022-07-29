台北市政府推出「台北友故事」主題活動，邀請KOL嘎嫂二伯與蔡阿嘎拍攝宣傳影片，更推出拉霸送獎金活動，只要至全市202家商店消費滿100元，就可以參加拉霸活動，最高獎金達萬元，另也在友善商家中首度增加「月經友善」項目，共66間商家響應，讓女性生理危機時可以索取衛生棉。台北市副市長黃珊珊說，理想是之後的公共廁所都有免費的生理用品，大家習慣之後女性生理用品就跟衛生紙一樣普遍。

黃珊珊副表示，為台北市的城市友善形象，今年新增月經友善項目，並且從5月開始已經有66間商家響應，許多女性外出有時會漏帶衛生用品，而月經友善是一個城市對性別的重視，期望未來能讓公共廁所都有免費的生理用品，大家習慣之後女性生理用品就跟衛生紙一樣普遍。

今年度「好康都友你」活動，於7月29日至8月31日，只要民眾在友善特約店家消費滿100元，登入抽獎網頁註冊會員，即能玩拉霸小遊戲，就可獲得店家優惠券及友好金，最高可抽取萬元友好金，而「台北友故事」活動，則以在地故事、人文歷史脈絡為出發點，自8月13日起至10月22日，帶領民眾走訪「花博」、「加蚋」、「萬華」、「民生社區」、「晴光」及「天母」6處本市特色商圈場域，共計8場次體驗遊程。