據勞動部「僱用管理就業平等概況調查」發現，除了員工自行送托外，最多的雇主認為因為「沒有空間設立」因而未提供托兒服務機構，為了加強企業設置托兒措施的誘因，教育部在2019年訂定「職場互助式教保服務實施辦法」，放寬設置標準，勞動部也納入補助範圍內，將給予最高300萬元的補助，但開放超過3年僅有10家業者營運，且多數為公部門。

據教育部統計，至今營運中的職場互助式教保服務的有10家，其中多數為公部門設立，包括教育部、台北捷運、科技部、文化部、財政部、勞動部、衛福部及經濟部等，2個則為臺北市天堂愛職場互助教保服務中心及台北市璽典職場互助教保服務中心。

婦女新知秘書長覃玉蓉認為，教育部給予公部門的計畫補助費用是依照成本推估計算，相較而言勞動部給的補助很少，可能僅能完成設施裝修，雖然放寬、但誘因還是不足，建議勞動部應思考如何與民間共同分擔托兒設施的費用。

彭婉如基金會執行長王兆慶則說，在行政院大力支持之下，現行比較多的職場互助式教保仍是公部門來做，推測可能仍有部分企業仍在觀望公部門營運情況，如果公部門執行成效良好，民間企業願意加入的意願也會提高。

至於「鼓勵民間企業參與托育服務」的達成值始終落後目標值，且落後甚多，勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，部分事業單位找不到適合場地，也有部分事業單位位於工業區，環境不適合托育等，目前仍持續推動及輔導。