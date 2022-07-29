美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的老公，被爆出在520億美元晶片法案力拚闖關之際，大量購買晶片商輝達（Nvidia）的股票，飽受外界批評，如今民主黨採取行動，有望在8月初公開，禁止國會議員、其配偶及高級幕僚進行股票交易的法案，盼藉此打擊議員們疑似內線交易的行為。

Business Insider報導，多位消息人士證實此事，法案內容提到，國會議員、其配偶及高級職員如果不願意將所有資產交給本人不得控制的第三方進行保密信託，就必須清空所有資產，對其買賣股票的權利進行嚴格限制。

眾議院行政委員會主席Zoe Lofgren公開表示，「我想我們已經做好推動此法案的準備了。」對此案展現積極態度，民主黨成員預計在8月公開法案內容，進而在9月開始進行投票作業。

此法案會在此時拿出來討論，被認為與裴洛西老公買股事件脫不了關係，從2020年股市飆漲開始，裴洛西老公多次被發現買賣股票與政策發布的時間相當接近，日前又被爆出在晶片法案闖關時刻，砸下500萬美元購買輝達的股票，引起爭議，最後只好拋售股票，虧損34萬美元。

不僅如此，先前也有制定反菸法案的議員被發現購買菸草巨頭的股票；制定對抗全球暖化危機政策，而受到環保人士稱讚的議員，竟然購買石油燃料公司的股票，甚至有許多立法者搶著購買國防事業的股票，另一方面卻積極推動大規模的軍費支出法案。

報導提到，裴洛西原本反對這類法案，但迫於輿論壓力，態度已經轉變。最讓法案支持者困擾的則是美國總統拜登對此案的模糊態度，目前並未針對此事表態。