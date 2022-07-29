三角纖維軟骨(箭頭處)。（洪靖宜攝）

手腕關節鏡手術進行修補。（洪靖宜攝）

一名年約37歲的工廠技術員，在2年前因為車禍自摔，下意識用手撐地，雖然身體無大礙，也到醫院照過X光，骨頭並無異狀，活動也沒有太大問題，一直不以為意，但後來慢慢連擰毛巾和轉喇叭鎖簡單小動作都覺得手不舒服，也影響到工作，持續看復健科也沒有大幅度改善，直到前往小港醫院骨科求助，才發現原來這不只是單純扭傷，而是三角纖維軟骨損傷。

一名37歲的工廠技術員，在2年騎車時出車禍不慎自摔，下意識用手撐地，就醫後照X光骨頭沒異狀，活動沒有太大問題，但漸漸地，不僅拿重物會有疼痛感，連擰毛巾和轉喇叭鎖簡單小動作都覺得不舒服，影響日常生活，雖然持續復健但卻沒有明顯改善，令他感到困擾，拖了1年多才到小港醫院骨科求助。

收治此案例的高雄市立小港醫院骨科主治醫師邱兆澤說，經照核磁共振才發現是三角纖維軟骨有撕裂狀況，今年4月進行手腕關節鏡手術進行修補，過程約2小時，傷口僅約0.5公分，隔天就能出院，目前恢復狀況良好，仍在追蹤中。

三角纖維軟骨位於手腕關節尺側（小指側）及腕骨之間，是由許多韌帶及纖維軟骨所組成，一但有撕裂傷，當手部往後擠壓伸展擠壓時就會造成疼痛，往尺側也會有不舒服感。

但到底要怎麼檢測自己是否為三角纖維軟骨受傷？邱兆澤說，首先要確定先骨頭有無裂傷，若無，將手往尺側或是後凹，是否會有疼痛感，若有就可能有損傷，另外，腕骨及尺骨有個凹窩，往下壓若呈現疼痛就是有問題，還可坐在椅子上試著將自己撐起，也是在凹窩區疼痛就可能是三角纖維軟骨受傷。

邱兆澤醫師說，尤其是進行球拍運動或是舉重、伏地挺身等需要使用手腕運動的運動族群，或是如該案例一樣因外力受傷者都要特別注意，建議如果手腕疼痛長達2到4周就要進一步檢查，不能忽視，否則連簡易動作都會覺得不適，甚至長時間置之不理，持續磨損撕裂處就會變更大，如果長期下來嚴重造成關節不穩定恐會有關節炎，所以若有出現異狀得及早治療。