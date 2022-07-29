藝人小禎（胡盈禎）曾罹患多囊性卵巢症候群，導致體內賀爾蒙失調，體重一度飆升到90多公斤，如今成功瘦身的她，曬出到海邊身穿比基尼的辣照，讓網友眼睛大吃冰淇淋，不過女神級般的完美身材，卻被酸民嘲諷「肚皮皺了」，對此，她決定不忍了反擊對方。

小禎日前曬出去海邊的照片，只見她身穿黑色比基尼，露出一對傲人北半球，接著刻意取角度從臀部旁拍攝，一雙修長大長腿映入眼簾，讓人充滿無限遐想，此外，一張側身跳躍的照片，讓火辣S曲線一覽無遺，令人看得臉紅心跳，辣翻天的身材讓網友稱羨不已，紛紛跪求保養秘笈。

ALLSAINTS 由胡小禎發佈於 2022年7月24日 星期日

不過卻有酸民刻意留言嘲諷「肚皮皺了」，對此，小禎則是高EQ反擊：「這就是你們這些男人不會 懂的，生小孩的代價」，另一位酸民則是留言：「很佩服肚皮有妊娠紋敢這樣穿」，小禎則是回覆：「生小孩時胖35公斤然後瘦下來，後續又因為生病胖了四十多公斤，有紋路正常吧？」

不少網友見狀也紛紛聲援小禎：「為什麼妳的妊娠紋這麼美！！我的洗澡還會夾到手」、「紋路？哪有…那是紋身，最美的紋身….我只看到無敵棒的身材」、「一堆在嫌人家紋路還是身材什麼的，真的有先照照鏡子看自己什麼鳥樣」、「唯一可以跟美鳳姊匹敵的女藝人」、「有妊娠紋我驕傲～這是小孩要來這世上時慢慢在媽媽肚皮上愛的印記」。