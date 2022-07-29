美國「海獵手」（Sea Hunter）無人水面艦

在面對中方海軍日益壯大的情況下，美國海軍打算，到2045年時，要把艦隊擴增為523艘，以設法保持全球制海優勢，而其中有150艘連1個人都沒有。計畫要求，美國海軍要增加223艘軍艦。換句話說，1年大約邀增加10艘。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網28日報導，美國海軍最新的艦隊研究顯示，旗下軍艦在20年內，會有近1/3在完全無人的情況下，航行7大洋。此外，美國海軍還希望，能再添1艘航母，更多驅逐艦，並增加巡防艦和潛艦的數量。

美國海軍目前約有300艘戰艦，而這份名為2022海軍司令部作戰導航計畫（NAVPLAN）的分析顯示，美方打算大幅增加戰艦。由於解放軍從主要保衛海岸線的「綠水海軍」，升級為名副其實、航向遠洋的「藍水海軍」，令美國海軍受到刺激，因而採取行動。

而從葉門到俄羅斯，航跡遍及全球的美國海軍必須準備因應多條戰線衝突。儘管中方海軍必須為在太平洋和美國與其盟友開戰做準備，但美國海軍除了中國外，還必須同時準備在地球的另一端迎戰。