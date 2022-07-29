受通膨升溫影響，2022年第二季台灣的企業營收年增率從第一季的13%放緩至9%。第二季進口物價較上年同期成長21%，而出口價格增長僅16%，原材料成本上漲並傳遞到設備和機械，企業利潤率受到進一步擠壓。由於能源價格飆升和綠色轉型，處於嚴格監管下的電價將允許進一步上漲。為了平衡經濟成長和通膨，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞預計，台灣央行在2022年底之前會將政策利率調高1碼至1.75%（央行在2Q升息半碼後，重貼現率為1.5%)。

法國外貿銀行認為，台灣經濟在疫情期間的堅挺勢頭正在發生變化，近期通膨升溫和全球需求疲軟正在削弱其增長前景。由於進口成本上升助長通脹，台灣央行已跟隨美聯準會的卻步開始升息。出於需求減弱、庫存調整等因素，繁榮的半導體行業也將面臨下行風險。

台灣第二季出口年增率仍然維持在15%的水平，但相較於第一季23%卻是處於放緩的態勢。貨櫃和航空貨運量下降使得出口量可能有所減少，僅靠單價上漲作為支撐，這也是通膨的一個結果。隨著全球需求進一步減弱，客戶將會相應調整庫存，台灣的外銷訂單可能隨之被削減。事實上，台灣2022年第一季外銷訂單年增率16%下降至第二季的3%，其中也受到中國大陸封控的影響。

由於科技股遭到拋售，第二季台灣股市資金持續淨流出168億美元，與2022年第一季的規模相似。不同之處在於整體資本淨外流的規模從3億美元進一步擴大至55億美元，這表明外國投資者正在根據利差重新配置投資。隨著抵押貸款利率上升，房價年增率從3月的8.7%進一步下降至6月的7.5%。

總體而言，艾西亞認為，雖然台灣經濟在疫情期間始終保持平穩繁榮，但現在正面臨通膨高漲和全球需求疲軟兩大挑戰。我們預計，諸多不確定性將可能使台灣GDP年增率從2022年第一季3.14%放緩至二季的2.9%。本地活動將會有所復甦，但未來消費者信心和商業情緒低迷仍會帶來風險。因此，2022年的年度經濟成長預測從4.2%下修至3.4%。為緩解負面影響，政府可能需要在下半年加快重開邊境以提振經濟。