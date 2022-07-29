南投縣今天新增新冠肺炎本土確診人數為363例、死亡人數1人，累計確診人數7萬2158例。 南投縣衛生局長陳南松表示，猴痘已公告為第二類法定傳染病，到國際旅行應避免高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶等疑似症狀，應主動告知檢疫人員，並儘速就醫。

南投縣衛生局表示，南投縣截至7月28日累計確診人數7萬2158例、居家隔離人數為989例，今天解除隔離人數有275例、居家照護人數2368例。

衛生局表示，南投縣死亡人數累計有251人，今天新增死亡1人，為90歲男性，有慢性腎臟病、高血壓、冠狀動脈心臟病等慢性疾病，未曾接種疫苗。

衛生局指出，南投縣中、重症人數累計有722人。28日公布中症計10人、重症計5人，共計15人，其中，未接種疫苗有6人、接種1劑計3人、接種2劑計1人、接種3劑計4人、接種4劑計1人； 1人無潛在疾病史、14人具有潛在疾病史。

至於猴痘疫情，已於今年6月23日公告為第二類法定傳染病。衛生局提醒民眾到國際旅行，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。