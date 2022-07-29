瞄準暑假正是熱血出遊旺季，麗寶樂園渡假區首次在暑假舉辦「麗寶夏日演唱會」，將於8月27日周六晚上7點在麗寶OUTLET MALL後方的麗寶落羽松草原開唱，邀來今夏爆紅的選秀節目《原子少年》的天王星、地球、水星，以及在選秀節目《菱格世代DD52》脫穎出的冠軍女團G.O.F、ALL IN 5、療癒系獨立樂團的理想混蛋，還有收視率屢創佳績的實境節目《來吧!營業中》的顏佑庭、饒舌新秀李杰明等人輪番上陣，都在「麗寶夏日演唱會」熱血登場。

麗寶樂園渡假區表示，今年首次比照跨年晚會等級規劃「麗寶夏日演唱會」，除了力邀當今最火紅《原子少年》、《理想混蛋》等藝人卡司外，更將場地移至超過6萬坪的麗寶落羽松草原，營造夏日悠閒放鬆氛圍，讓粉絲能在遼闊舒適的大草原上迎接夏日晚風，熱情嘶吼、嗨爆全場。

想參加麗寶夏日演唱會，只要在8月1日8月27日期間，符合渡假區內各場域消費門檻就能免費入場「麗寶夏日演唱會」，如麗寶OUTLET MALL當日消費累計滿3000元，可兌換2張演唱會門票，天空之夢摩天輪單次購買不限票種4張搭乘券可兌換2張演唱會門票，麗寶樂園（探索世界、馬拉灣或雙園）假日單次購買不限票種2張樂園門票可兌換1張演唱會門票，在麗寶國際賽車場購買1組「8/19-8/21 STS超級房車全國系列賽」戶外雙人套票或室內席套票可兌換1張等；票券數量有限，兌完為止。

「麗寶夏日演唱會」將於8月27日熱血開唱。（麗寶樂園渡假區提供）

暑假期間，在吃喝玩樂住都一站式備齊的麗寶樂園渡假區還有消費滿額活動，即日起至8月31日，麗寶樂園渡假區消費累積滿3000元，憑消費發票當日登入還能再抽星宇航空台北—亞洲不限航點雙人來回機票、機車、電動腳踏車及萬元麗寶福容大飯店住宿券等。