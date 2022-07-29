《極速首爾》8月26日下午3點全球上線。（Netflix提供）

影帝劉亞仁揮別Netflix影集《地獄公使》的邪教教主形象，這次以充滿復古時尚的造型回來了！他在新電影《極速首爾》裡化身最強車手，率領高庚杓、李奎炯、朴柱炫、邕聖祐組成「上溪洞至尊隊」，為爽撈1億韓元（約台幣230萬）在首爾展開極速狂飆！

《極速首爾》劇情描述由劉亞仁率領、懷抱美國夢的車手「上溪洞至尊隊」，除了收到檢察官（吳正世飾）所提出的神秘提案外，還意外加入了在政治圈掌握實權的姜會長（文素利飾）所交付的「VIP秘密資金運輸作戰」，為了爽撈1億韓元（約合新台幣230萬），劉亞仁率領夥伴在首爾載著滿車不法資金，在首爾街頭上演激烈飛車追逐。

電影正式前導預告29日曝光，以1988年奧運充滿慶典氣氛的首爾爲故事背景懷舊感十足，不但可看到劉亞仁飾演「頭號選手」朴東旭，開著復古汽車帥氣甩尾，充滿自信地表示：「你知道我是最強車手。」更烙話：「我的腳只要放上油門，一定踩到底。」

劉亞仁領導的「上溪洞至尊隊」成員還包括了《請回答1988》高庚杓飾演「間諜 DJ」吳宇森、《機智牢房生活》李奎炯飾演「人形導航系統」文福南、《人性課外課》朴柱炫飾演「重機偽裝大師」朴允熙，以及以團體Wanna One出道的邕聖祐飾演「上溪洞馬蓋先」朴俊基，其中讓人眼睛一亮的莫過於美少年邕聖祐，他在預告中不僅皮膚變黑，還留著Q鬈膨鬆的短髮一甩偶像歌手形象，眾人充滿復古的打扮也讓觀眾彷彿瞬間回到了1988年。《極速首爾》8月26日下午3點於Netflix上線。