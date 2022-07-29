新冠疫情自爆發以來，醫護人員站在第一線守護台灣，冒著生命危險接觸疑似病例，衛福部為了體恤醫護人員的辛勞，特地制定獎勵金發放原則，而日前就有護理人員發文分享「拿到防疫獎勵了」，沒想到入帳金額卻少的驚人，讓網友忍不住揶揄，「真的摳憐」。對此，指揮中心指揮官王必勝回應了。

原PO昨（28）日晚間在《PTT八卦板》發文表示，「久違的又有防疫獎勵入帳了，還以為是哪個同事欠我飲料錢匯過來」，還特地感謝總統蔡英文、前衛福部長陳時中、台北市長柯文哲，原PO表示，「看到入帳金額，別行的友人還問說是不是有少1至2個0，已經不知道是鴨蛋的同事比較可悲還是我了，連一顆蛋黃酥界的愛馬仕都買不起QQ」。

從原PO分享的帳戶交易明細中可見，入帳時間是7月28日晚上凌晨2點，摘要寫著「防疫獎勵」，而最讓人在意的金額卻僅有兩位數，一共是新台幣67元，讓原PO看了直說「比0元還無言」。

一名護理人員分享自己的防疫獎金，沒想到入帳金額讓許多網友看傻眼。（圖／擷取自PTT八卦板）

貼文曝光後引起鄉民熱議，許多人看了都嚇一跳，「笑死67？金摳憐」、「想當87你還不夠資格呢」、「67？ 打發乞丐喔」、「67元太扯了吧！新竹棒球場都12億了」、「來，加菜雞排一塊」、「高端投顧賺這麼多只給你67元喔」。也有網友好奇詢問，「你不覺得時間怪怪的嗎？公家機關會在這時間入帳？」原PO則解釋，「我的薪水都半夜入帳」，並秀出截圖為證。

也有同行分享自己的防疫獎金，一共有兩筆，分別是197元以及4300元。（圖／擷取自PTT八卦板）

指揮中心指揮官王必勝表示，醫護獎勵津貼是按照指引要點發放，主要利用各醫院的內部規則，希望能公平分配，強調「大家應該都是公平的」，對於網路上討論的聲浪，王必勝則回應：「這是個案，到底是獎勵金發放錯誤，或是補發，我們再去了解」。