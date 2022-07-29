近日，日圓兌美元出現反彈。不過，匯銀人士正在臆測，日圓現在止貶轉升是技術性的曇花一現，還是起升點開始。倘若日圓匯率現在反轉的話，相信不少習慣看空日圓的交易員，應該是久久無法接受。

從27日聯準會宣布升息3碼後，日圓迄今已連升3天，讓不少避險基金也趕緊大舉回補空單。這幾天美元匯價已從7月中的高點下修至少4%並貶破50日均線。也就是，若134.28左右位置沒守穩，美元兌日圓下一步可能貶至130。

東京青空銀行(Aozora Bank)認為，從3月匯價出現較大變化以來，日圓與美元相互走勢，主要都是看這條50日均線來決定。若美元要強就要守住均線的支撐點，守不住的話，慣於看空日圓的就會相對保守。

29日，是7月匯市結算之日，美元與日圓之間的多空拉鋸正在進行。在132.52與134.66間游移的匯價，目前則在132.67，美元貶1.2%。因聯準會趨於鴿派，美公債上漲，縮小與日本間的殖利率差距。因此，看衰日圓也就沒辦法說得這麼理直氣壯。

青空銀行指出，美國10年期公債殖利率從之前3.5%左右高點，掉到現在2.6%附近，美元兌日圓匯價也喪失前往140的升值動能。與之前美元兌日圓大升不一樣，因為因子出現變化，目前美國10年期債息並沒有提供美元再升值條件。

另外，也不表示日圓已出頭天，從此將不再走貶。三菱日聯銀行(MUFG Bank)認為，還有不少重要美國經濟數據將出爐。還有，8月下旬預定舉行的全球央行年會(Jackson Hole)中，如果釋出次波升息將結束的話，再來斷定日圓走勢也不遲，現在有些為時過早。