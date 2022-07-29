2022 Bio Asia-Taiwan隆重登場，大會以「串接洲生技價值縫」為核心主題，生物技術開發中心(DCB)發揮新藥研發能量，全方位開啟核酸藥物的關鍵技術研發。執行長吳忠勳表示，核酸藥物具有特異性強，製備過程相較蛋白質藥物簡易，只要掌握體外轉錄(IVT)的方法，及表現載體或LNP包覆關鍵技術即可，目前規劃最快今年分割成立新公司。

據BioPharma Dealmakers的統計，2020年核酸藥物的全球銷售額約為35億美元，推估2024年全球銷售額將連120億美元，2020～2024年的複合年成長率達27.9%，被視為下世代高速發展的藥物領域。

吳忠勳指出，核酸藥物具有特異性強，製備過程相較蛋白質藥物簡易，只要掌握體外轉錄(IVT)的方法，及表現載體或LNP包覆關鍵技術即可。早期多應用於遺傳性疾病，近年來，核酸藥物的適應症逐漸擴大，尤其隨著新冠肺炎疫情急需控制，更加速核酸藥物與疫苗的發展。

生技中心發揮新藥研發能量，全方位開啟核酸藥物的關鍵技術研發。長鍵核酸藥物部分，生技中心運用COVID-19mRNA疫苗製程技術，驗證自行開發之核酸製程平臺，包括，規模化生產製程·脂質奈米微粒(LNP)包覆製程、昆蟲細胞病毒載體生產等多項產品驗證平臺，致力為核酸藥品開發與製造提供利基平臺，讓生技中心除了發展自有核酸藥品外，也能協助產學研加速新穎核酸藥物開發與量產。

生技中心在短建核酸藥物的開發上，目前已建構百克級核酸藥物合成技術平臺，建立模組化及建核酸藥物常用基因片段資料庫，並與台大醫院合作研發專一性TXNDC5核酸藥物，為治療多重器官纖維化疾病開啟一道新曙光，堪稱是目前全球器官維化治療藥物市場中，TXNDC5核酸藥物可發展為first-inclass新藥且前景可期。

核酸藥物的開發技術門檻與市場法規複雜度遠超越傳統小分子藥物，促使產業更趨分工。目前核酸藥物的開發仍以歐美居領導地位，亞洲於核酸藥物的研發、製造仍缺乏完整的與量產設施，因此，鄰近的韓國、日本、新加坡和中國大陸均將核酸藥物的開發視為必爭之地。核酸藥物相較傳統抗體及蛋白質藥，台灣仍有機會追趕，已規劃最快今年分割成立新公司。