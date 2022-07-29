中華電（2412）29日公布自結第二季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2022年第二季合併營收524.4億元，較去年同期增加5.7％；歸屬於母公司業主之淨利為96.8億元，增加8.1％；每股盈餘1.25元。

中華電將於29日下午召開法說會。董事長謝繼茂表示，中華電信持續在疫情影響下推動業務成長，提供出色的產品及服務滿足客戶、員工及社會大眾的需求，第二季的業務表現亮眼，各項財務指標均超越財測。

謝繼茂強調，中華電信第二季的行動營收及客戶數持續領先同業，有信心繼續站穩領導地位。行動續5G約客戶平均月繳金額提升達37％；固網寬頻業務在推出『速在必行』方案後，超過70％的客戶選擇500Mbps以上方案，有效達成升速與提升APRU。

謝繼茂表示，個人家庭事業群營收持續成長，主因高品質的服務及升速5G；申辦中華電信固網寬頻+行動+Wi-Fi方案的客戶數較上一季增加13.2％；家用Wi-Fi客戶數與去年同期相較增加1倍以上。企業客戶事業群受ICT業務營收年成長31.7％帶動，尤其因大型智慧能源專案營收顯著成長，營收較去年同期增加9.4％；AIoT、IDC、雲端、資安、5G企業專網與大數據等新興企客應用成長動能強勁，整體營收年成長達43.5％。

謝繼茂進一步指出，中華電信持續朝全球佈局，第二季與泰國Thonburi Hospital簽訂合作意向書，共同發展智慧醫療解決方案；此外，5G企業專網業務亦鎖定東南亞市場進行拓展。中華電信將持續為客戶提供更優質的服務及產品，並對業務持續發展與成長保持堅定的信心。